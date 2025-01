Champions: Conceiçao, al Milan è mancata la base del calcio

agenzia

Zero aggressività e duelli, ognuno deve mettere propria passione

MILANO, 29 GEN – “Tutti gli episodi della partita sono stati contro di noi, ma con questo non voglio nascondere la mancanza di aggressività nel primo tempo. Quando manca la base è difficile: il calcio è fatto di duelli costanti difensivi e offensivi, aggressività. Come si allena l’aggressività? Dipende dall’orgoglio di ognuno di noi. Di quello che si vuole dalla propria carriera. Dovevamo entrare più forti e aggressivi nei duelli. E’ la verità”: lo dice Sergio Conceiçao dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria e quindi la qualificazione diretta agli ottavi sfumata. “Noi avevamo molte motivazioni in più di loro. La preparazione è stata al dettaglio. Poi ognuno – spiega amaro – ci deve mettere la sua passione per il calcio. Anche il terreno di gioco non era buono, l’arbitraggio non è stato al livello di Champions League. Si può dire tutto, ma non lo farò. Avevo 17 giocatori, messo anche Terracciano e Tomori a destra. Sono fatti, ma non ci voglio entrare. Per me è più importante la passione, mettere qualcosa in più di sé stesso. Se no si può cambiare allenatore, venire il migliore del mondo, ma è difficile. Il problema è la base. Veramente: io, giocare una partita di Champion così, entrare in una maniera come la nostra, è difficile…”.

