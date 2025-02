Champions: Conceiçao, i quattro davanti insieme? Vediamo domani

agenzia

Leao è a disposizione, mia scelta quando non è partito dal 1'

MILANO, 11 FEB – “Non abbiamo tante soluzioni, abbiamo 15 giocatori di movimento, poi Camarda e Bartesaghi. Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao fanno parte della lista. Per gli infortuni e i ragazzi che non sono in lista abbiamo questa difficoltà. Gli allenatori devono trovare soluzioni, questi quattro sono in lista e domani vediamo”: non svela i piani di formazione, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia dell’andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. Neppure su Leao si sbilancia: “Leao? E’ a disposizione come nelle altre partite. E’ stata una scelta mia di formazione non averlo fatto partire titolare ma quando è entrato dentro ha fatto quello che volevamo. Non dico se giocherà titolare”.

