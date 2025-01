Champions: Conceiçao “Milan in evoluzione, oggi dato tanto”

agenzia

"Lavoro è ancora lungo, Leao sta dando l'esempio"

MILANO, 22 GEN – “La classifica? Devo dire che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro in Champions, non è ancora finita. Siamo in un periodo di evoluzione, ci sono cose che vanno bene altre meno, c’è ancora tanto da lavorare. Ma la cosa più importante è il risultato”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao a Prime Video dopo la vittoria sul Girona. “Abbiamo creato soprattutto nel primo tempo per fare più gol e anche loro. Nel secondo tempo è uscita più la paura di prendere un gol che la voglia di fare il secondo: ma è normale in questo momento”, spiega. “A livello di spirito hanno dato tanto. Leao ha fatto gol ma gli viene chiesto di fare altro anche senza palla che per lui non è facile. Ma sta dando l’esempio”.

