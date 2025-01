Champions: Conceiçao, non sono episodi a dare la scossa al Milan

agenzia

'Lo è solo il lavoro, abbiamo responsabilità di difendere club'

MILANO, 28 GEN – “Non abbiamo bisogno di cose che non sono interessanti per dare la scossa. La scossa viene col lavoro, con la motivazione di giocare nella miglior competizione al mondo per club. Vogliamo concludere questa fase nel migliore dei modi”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro la Dinamo Zagabria, tornando sull’episodio della lite con Calabria. “La motivazione la troviamo ogni giorno che andiamo a Milanello. Abbiamo questa responsabilità di difendere un club come il Milan. È la cosa più importante”, spiega il tecnico rossonero che minimizza quindi i giorni difficili appena trascorsi.

