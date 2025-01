Champions: Conceiçao, Pulisic valuto domani ma zero rischi

agenzia

Per Girona ho 13 giocatori di prima squadra, poi tre ragazzini

MILANO, 21 GEN – “Pulisic rimane con noi qui a Milanello in ritiro, abbiamo un allenamento domani mattina e vediamo come va. Se sta al 100% può andare magari anche in panchina, altrimenti non lo voglio rischiare. Non voglio rischiare di perderlo per un mese o due, ma rimarrà con la squadra in ritiro”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida di Champions League contro il Girona. “Domani abbiamo 12-13 giocatori della prima squadra, 3 portieri, e tre ragazzini: Camarda, Zeroli e Bartesaghi”, ricorda poi l’allenatore che conferma di avere avuto dei cambi diversi rispetto a Thiago Motta nella sfida contro la Juventus. Il mercato in questo senso, dovrebbe andare in aiuto. Walker, infatti, sembra un acquisto ormai definito ma Conceiçao dribbla l’argomento: “La partita di domani è più importante. E’ importante per andare avanti in Champions”

