Champions: Conceiçao “tifosi troppo divisi, è Milan che perde”

agenzia

Appello del tecnico 'abbiamo bisogno di tutti, serve unità'

MILANO, 21 GEN – “Siamo in emergenza ma abbiamo bisogno di tutti: vinciamo tutti, pareggiamo tutti e perdiamo tutti. E’ un appello che faccio a tutta la gente. Non sono bello o simpatico, ma ci sono io ora. Con tutte le divergenze, il passato… anche se per me conta poco a questo livello. Io vedo troppa divisione all’interno del club. E’ il Milan che perde”: è l’appello del tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla tifoseria rossonera alla vigilia della sfida a San Siro contro il Girona. Sono settimane, infatti, che a San Siro c’è contestazione nei confronti della proprietà del club e Conceiçao chiede un clima più unito. “I tifosi sono l’anima del club. In questo momento siamo qua noi, devono appoggiarci, devono essere il dodicesimo uomo. Anzi, il primo. Senza di loro il club non esiste. Senza l’anima degli appassionati non esiste il club. Io farò di tutto, i giocatori faranno di tutto, ma c’è bisogno del loro supporto”.

