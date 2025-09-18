Champions: Conte “amaro in bocca, l’avevamo preparata bene”

agenzia

"Espulsione ha cambiato tutto, ma ho avuto risposte positive"

ROMA, 18 SET – “C’è amaro in bocca, perché avevamo preparato una partita come è stata giocata nei primi 20 minuti. L’espulsione ha rovinato tutto. Già è difficile giocare col City in 11 contro 11… ma in quei 20 minuti avevo visto comunque grande atteggiamento, avrebbero avuto grande difficoltà stasera contro di noi”. Così l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, a Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League a Manchester. “Il destino è beffardo – ha proseguito -, l’anno scorso abbiamo subito una sola espulsione e oggi, nel giorno del ritorno in Champions e di De Bruyne qui, c’è stata l’espulsione. Togliere Kevin era l’unica cosa che potessi fare e mi è dispiaciuto per lui. Abbiamo cercato di portare a casa il risultato, ma sapevamo che sarebbe stata difficile. Contento dell’abnegazione e della voglia che hanno messo i ragazzi, esco con risposte positive anche per il cammino europeo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA