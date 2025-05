Champions: Dani Olmo, possiamo tornare a fare la storia

agenzia

Sono sei anni che Barcellona non vince semifinale, siamo pronti

MILANO, 05 MAG – “È una partita fondamentale, la motivazione è massima come è ovvio per una semifinale che porterà a una finale di Champions. C’è grande voglia di vincere domani sera, siamo pronti. È una grande opportunità. Sono sei anni che il Barcellona non vince una semifinale, c’è la possibilità di tornare a fare la storia e siamo motivati”. Lo ha detto il trequartista del Barcellona Dani Olmo, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. “All’andata abbiamo giocato ad armi pari, ci sono state situazioni in cui avremmo potuto difendere meglio. Può capitare e dovremo essere pronti, il nostro obiettivo è vincere domani, facendo un bel calcio – ha aggiunto -. Raddoppio su Lamine Yamal? Vorrebbe dire che ci sarebbe un giocatore libero, Lamine ha dimostrato di poter giocare uno contro uno, ma anche uno contro due o contro tre. Se in tre vanno su di lui, ne avremo due liberi: meglio così”.

