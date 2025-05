Champions: Dimarco, non ho parole per questa partita

agenzia

'Recuperato gara incredibile, ci siamo guadagnati tutto'

MILANO, 07 MAG – “Non ho parole per quello che è successo stasera. Abbiamo recuperato una partita incredibile, è stata una bella notte di Champions. Ora è ovvio che vogliamo vincerla, anche se dall’altra parte ci sono avversarie forti”. Lo ha detto il difensore dell’Inter Federico Dimarco, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Barcellona. “Sento dire su altri campi ‘c’è la bolgia, c’è la bolgia’. Ma come San Siro non c’è niente. Simone Inzaghi è il nostro capo, ci indica la via anche nei momenti di difficoltà. Bisogna solo fargli i complimenti. Abbiamo perso lo scudetto col Milan, era tutto in salita e ce lo siamo guadagnato. Ci siamo guadagnati tutto”.

