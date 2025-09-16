Champions: domani tocca a Inter e Atalanta

agenzia

La squadra di Chivu affronta l'Ajax, per bergamaschi c'è il Psg

ROMA, 16 SET – Ha chiuso la scorsa edizione di Champions League in finale, battuta con un pesante 5 a 0 dal Paris Saint Germain, ora l’Inter è pronta per una nuova avventura sul massimo palcoscenico europeo. Il percorso dei nerazzurri in Champions comincia alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax e, per gli uomini di Chivu, è l’occasione per lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive in campionato, mentre gli olandesi sono ancora imbattuti in Eredivise. Gli esperti di Sisal credono in un pronto riscatto dell’Inter, la vittoria all’esordio dei nerazzurri è infatti a 1,75, si sale a 4,25 per il successo dei padroni di casa, il pareggio è a 3,75. La sfida si preannuncia ricca di gol e spettacolo, con entrambe le squadre a segno a 1,57 e l’Over 2,50 a 1,60. Nessun dubbio per Chivu su chi schierare in attacco, con Lautaro Martinez primo indiziato al gol a 2,40 e Marcus Thuram a 2,75. Non è esclusa una maglia dall’inizio per Bonny, anche lui a 2,75. Nell’Ajax spiccano Dolberg e Raul Moro, entrambi a 3,75 ma occhio a Weghorst che ha iniziato la stagione con tre gol e un assist in cinque partite e va a caccia del suo primo sigillo in Champions, a 4,50. Comincia invece in salita il percorso dell’Atalanta che trova subito i campioni in carica del Paris Saint Germain. Il divario tecnico tra le due squadre è però troppo elevato, come si nota anche dalle valutazioni degli esperti di Sisal che favoriscono nettamente gli uomini di Luis Enrique, avanti a 1,44, l’impresa dell’Atalanta al Parco dei Principi è da 7 volte la posta, il pareggio è a 4,75. Nell’attacco stellare del Psg, attenzione a Barcola che ha segnato 3 gol nelle ultime 2 partite: l’ipotesi che sia lui a sbloccare il match è a 7,50. Nell’Atalanta, occhi puntati su Charles De Ketelaere che in 10 presenze Champions con la maglia nerazzurra ha collezionato 4 gol e 5 assist: la sua rete è a 6,00.

