Champions donne: la Roma vince e accede alla fase campionato

Con Juve nel torneo col nuovo format,Cappelletti 'straordinario'

ROMA, 18 SET – La Roma Woman si è qualificata alla fase campionato della Champions League donne, raggiungendo la Juventus già qualificata di diritto per aver vinto lo scudetto. Le giallorosse, sconfitte 1-2 all’andata con lo Sporting Lisbona, hanno vinto 2-0 in Portogallo, raddoppiando le squadre italiane partecipanti alla prossima Champions League. Il sorteggio della fase campionato, 18 le squadre ammesse, si terrà domani a Nyon. “Un risultato straordinario per la Roma e per tutto il calcio italiano – afferma la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. La presenza di tre squadre italiane nelle coppe europee testimonia la crescita a livello internazionale dei nostri club. Sono convinta che la Juventus e la Roma in Champions e l’Inter in Europa Cup possano rappresentare al meglio il nostro movimento anche nelle fasi successive, con l’augurio che anche le nerazzurre possano superare il turno di qualificazione come ha fatto la Roma”.

