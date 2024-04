Champions donne nel vivo, su Dazn le gare di ritorno dei quarti

agenzia

Anche in italiano il commento delle partite, fino alla finale

ROMA, 27 MAR – Con le gare di ritorno dei quarti di finale, entra nel vivo la UEFA Women’s Champions League, disponibile su DAZN anche in modalità gratuita. E per avvicinare ancora di più il pubblico alla massima competizione calcistica per club, le partite in programma già da oggi saranno commentate anche in italiano, insieme alle semifinali e alla finale. Si parte alle 18:45 con le otto volte campionesse d’Europa del Lione che sfideranno il Benfica, rivelazione stagionale, mentre allo Stamford Bridge, alle 21.00, il Chelsea scenderà in campo contro l’Ajax. Domani, alle 18:45, il Barcellona – con quasi 90 reti segnate in Liga F, 3 Palloni d’Oro negli ultimi 3 anni e non solo – scenderà in campo contro il Brann mentre alle 21:00 occhi puntati sulla sfida tra PSG e Häcken. Sulla spinta di continuare ad assicurare visibilità al calcio femminile attraverso anche un maggior coinvolgimento del pubblico, DAZN ha siglato una partnership strategica con VISA che vede al centro il coinvolgimento e supporto dei fan per le proprie atlete e squadre del cuore. VISA – sponsor indipendente della UEFA con un accordo dal 2018 al 2025 – sponsorizzerà la modalità di live chat Fan Zone di DAZN durante le fasi a eliminazione diretta della competizione con l’obiettivo di coinvolgere tifose e tifosi e stimolare dibattito attorno alle partite, condividendo emozioni e supportando le atlete in campo con messaggi di incoraggiamento attraverso commenti e GIFs, partecipando a sondaggi e rispondendo a quiz. Anche le calciatrici che fanno parte del programma Team Visa parteciperanno alla Fan Zone, inviando i loro messaggi di sostegno durante le partite.

