Champions: E’ Kovacs l’arbitro di Inter-Arsenal

Per Stoccarda-Atalanta è stato designato lo sloveno Obrenovic

ROMA, 04 NOV – E’ il romeno Istvan Kovacs l’arbitro designato per Inter-Arsenal, match di Champions League in programma mercoledì a S. Siro con inizio alle 21. Lo fa sapere l’Uefa. Romeni anche gli assistenti di linea Marica e Tunyogi e il quarto uomo Feșnic. Per Stoccarda-Atalanta sempre di mercoledì alle 21 è stato scelto lo sloveno Rade Obrenovic, coadiuvato dai connazionali Matej Zunic e Manuel Vidali (assistenti di linea) e David Smajc (quarto uomo).

