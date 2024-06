Champions, è sempre Real Madrid: 2 a 0 al Dortmund. Per Ancelotti è la quinta coppa

il trionfo

I tedeschi sbagliano troppo, poi Carvajal e Vinicius jr la chiudono

E’ la 15/a del Real Madrid, dominatore del calcio europeo e mondiale, la quinta personale del mago Carlo Ancelotti, la sesta del gregario re per una notte Carvajal, autore del primo dei due gol che hanno affossato il Borussia Dortmund a Wembley. La finale della Champions League racconta queste storie e quelle di Toni Kroos che lascia il club (poi anche il calcio dopo gli Europei) da vincente prendendosi anche lui la sesta grande Coppa (23/o trofeo di un’incredibile carriera), come anche capitan Nacho e l’altra leggenda madridista Luka Modric. Tutti insieme per eguagliare il primato di un altro immortale del Real, Francisco Paco Gento.

Ma la finale di oggi è anche quella di Vinicius Junior, il giocoliere arrivato da Rio de Janeiro, a segno nella finale vinta due anni fa contro il Liverpool e anche oggi a Wembley, favorito da un grossolano errore del borussiano Maatsen che serve il pallone a Bellingham, grande ex di turno, e per l’inglese è un gioco da ragazzo appoggiare a Vinicius che segna. Per lui è un altro passo verso il Pallone d’Oro.E’ stata la vittoria di una corazzata che in una finale difficilmente perde, contro un Dortmund che ha fatto molto meglio dei rivali nel primo tempo ma ha sprecato troppo e poi è crollato alla distanza, quando le parole di Ancelotti ai suoi dopo 45′ hanno evidentemente fatto effetto. E non ci sono più parole per questo allenatore che ama Madrid e il Real quanto se stesso e ha visto giusto rimanendo dov’è e rifiutando la nazionale brasiliana: anche lui entra nella leggenda.

Al termine del primo tempo se il Borussia Dortmund fosse stato in vantaggio di due gol, non ci sarebbe stato nulla di strano. Invece è 0-0 perché il timore reverenziale dei tedeschi per Wembley e per il Real dura pochissimo, e il predominio del gioco dei primi 45′ è tutto giallonero, con Adeyemi, Fullkrug e Sabitzer che, in particolare, mettono in risi il Real. Al 21′ Adeyemi riceve su verticalizzazione di Hummels ma nel tentativo di saltare Courtois, che lo costringe ad allargarsi, perde l’attimo buono permettendo a Carvajal di ‘chiuderè in angolo: un intervento provvidenziale quello del veterano del Real. Al 24′ è palo di Fullkrug, che sull’uscita di Courtois calcia sul legno alla sinistra del portiere belga. Al 29’ terza occasione mancata dal Borussia con Adeyemi che viene lanciato in profondità, si presenta in area e calcia con Courtois che respinge e poi blocca sul successivo tentativo di testa da parte dello sbilanciato Fullkrug. In precedenza il belga, alla sua prima apparizione nella Champions di questa stagione, si era anche esibito in una parata su conclusione di Sabitzer.