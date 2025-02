Champions: ecco nuovo pallone per la fase a eliminazione diretta

agenzia

Design celebra Monaco come porta d'accesso alle Alpi bavaresi

ROMA, 10 FEB – Monaco di Baviera, che ospiterà la prossima finale di Champions League, ispira il design del nuovo pallone Adidas Pro Ball Munich, che sarà utilizzato nella fase a eliminazione diretta della massima competizione calcistica europea per club. Il design celebra lo status di Monaco come porta d’accesso alle Alpi bavaresi e affianca le stelle della Champions League in bianco a esagoni in color verde e rame, in accenno ai colori dei tetti e dei palazzi tipici della città. All’interno dei pannelli verde e rame, piccole grafiche rievocano le immagini più famose della Baviera: le Alpi, il Leone del Palatinato, le stelle alpine, la Waldlerhaus, il Giardino Inglese e il luppolo, prodotto tipico della regione. Il pallone ufficiale è caratterizzato da una serie di innovazioni tecnologiche. Oltre a utilizzare poliestere riciclato e inchiostro a base d’acqua, i palloni 2024/25 sono realizzati con più sostanze di origine biologica rispetto ai precedenti palloni ufficiali della Champions League. Ogni strato include materiali come fibra di mais, canna da zucchero, pasta di legno e gomma, senza influire sulle prestazioni. Grazie alla partnership tra adidas e Common Goal, l’1% delle vendite nette mondiali dei palloni – inclusa quest’ultima versione – “contribuisce a iniziative che favoriscono un cambiamento sociale duraturo nelle comunità meno servite, per creare un futuro migliore e più inclusivo attraverso il calcio

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA