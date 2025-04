Champions: Emery, ‘vogliamo scrivere la storia dell’Aston Villa’

agenzia

Inglesi chiamati a ribaltare l'1-3 subito a Parigi

ROMA, 14 APR – Unai Emery vuole “scrivere la storia dell’Aston Villa”: alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il PSG, dove gli inglesi sono chiamati a ribaltare il 3-1 subito all’andata per “capovolgere le situazioni, sia positive che negative. Ma oggi è qualcosa di diverso. Vogliamo scrivere la storia dell’Aston Villa. Se facciamo cose buone sul campo, tatticamente e individualmente, i tifosi aumenteranno la nostra energia e ci aiuteranno molto. Speriamo di ottenere un buon risultato. Dobbiamo vincere”. “Ci aspettiamo un buon risultato nella gara di ritorno – ha aggiunto – Certo, il fatto che abbiano vinto 3-1 cambia qualcosa. Dobbiamo vincere con un gol in più”. Per l’attaccante Morgan Rogers “se c’è qualcuno che deve invertire la rotta, siamo noi. Tocca a noi e non vediamo l’ora di giocare questa sfida”.

