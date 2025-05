Champions: Facchetti jr “Psg forte, Inter ha slancio post Barca”

agenzia

'Inzaghi resti e diventi elemento di continuità come Ferguson'

MONACO, 30 MAG – Fare un pronostico per questa finale è impossibile per Gianfelice Facchetti, figlio del grande Giacinto, oggi attore e regista. “Da un lato – dice – c’è il Psg che ha un incredibile potere economico e un grande allenatore, giocatori straordinari, e voglia di vincere ma dall’altro lato c’è un’Inter che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo una partita come quella contro il Barcellona, dove è successo di tutto e di più. Un fattore importante, anche se non determinante, forse”. Facchetti sarà in tribuna all’Allianz Arena, per sostenere l’Inter insieme alla sua famiglia. L’emozioni sono le stesse di qualsiasi tifoso, quello che cambia sono il racconto e i ricordi. “Ho potuto conoscere tutti i grandi, sono entrati nella mia storia e nella mia vita. Ogni generazione ha avuto dei momenti straordinari attraverso vittorie impresse nella memoria del popolo nerazzurro, oggi come ieri”. Il futuro di Simone Inzaghi? “Non e’ il momento di parlarne ma lo stile di Inzaghi, la sua pacatezza e tranquillità sono un fattore importante. Non c’è un’Inter sola contro il resto del mondo, come ai tempi di Mourinho, ma una squadra ben guidata consapevole e matura. E’ importante che Inzaghi resti e diventi per noi elemento di continuità come Ferguson al Manchester United”. Non resta che tifare, dice Facchetti, per questa Inter, “italiana come non mai, consapevole e forte, capace di battere qualsiasi avversario”.

