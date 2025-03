Champions: Flick ‘Barça,domani devi vincere per onorare Minarro’

agenzia

Domani il Benfica. Tecnico 'nostro medico ci manca tantisismo'

ROMA, 10 MAR – E’ un Barcellona ancora molto turbato dalla morte del medico sociale Carles Minarro, avvenuta sabato scorso nell’albergo della squadra, quello che domani giocherà contro il Benfica nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions. All’andata a Lisbona è finita 1-0 per i ‘blaugrana’, ma il tecnico Hansi Flick mette in chiaro che “nulla è ancora deciso, nessuno di noi pensa che siamo già qualificati”. L’allenatore è l’unico a parlare nel Barça e questo dopo specifica richiesta all’Uefa di esentare i giocatori dal dover parlare alla vigilia della sfida con gli ‘encarnados’. I calciatori sono ancora molto turbati, in particolare Dani Olmo e Gavi, per la morte di Minarro e, in segno di rispetto, nessuno se l’è sentita di parlare. “Per noi è una perdita enorme – le parole di Flick -, lui era una grande persona e stava facendo un ottimo lavoro insieme a Ricard (Pruna, l’altro medico della squadra ndr). Era amato da tutti noi, era una pedina importante del puzzle dei successi che stiamo costruendo, e ci manca molto. Ma la vita è così, possono accadere certe cose, e ora sappiamo che ci aiuterà da lassù. Posso anche dire che la squadra vuole giocare, e tiene a farlo per Carles, per onorarlo. Domani dobbiamo vincere per lui, siamo preparati per farlo”. Prima della conferenza stampa di Flick è stato osservato un minuto di silenzio, e altrettanto accadrà domani prima della partita: il Barcellona ha fatto sapere di aver ricevuto il via libera dall’Uefa. Quanto al Benfica, sarà ancora assente Angel Di Maria, per i problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare anche il match di andata, mentre sono recuperati Tomás Araujo e Florentino Luis. Fuori uso Hugo Felix, fratello del milanista Joao, in panchina all’andata ma che è uscito piuttosto malconcio (commozione cerebrale) dalla partita giocata nel week end con il Benfica B.

