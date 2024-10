Champions: Flick, “col Bayern sfida speciale ma qui sono felice”

agenzia

Tecnico Barcellona, li conosco bene, noi siamo pronti

ROMA, 22 OTT – “Preparo ogni partita cercando di conoscere molto bene l’avversario ma ovviamente col Bayern è un caso speciale. Ho giocato lì, li ho allenati e ho un buon rapporto con tanti giocatori ma per me ora c’è un nuovo capitolo e sono felice qui. Ho delle buone sensazioni anche se so che sarà una partita complicata, ma di certo bella”. Così l’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, alla vigilia della sfida con la squadra bavarese con cui ha ottenuto tanti trofei. “Loro hanno un gioco dominante, è nel loro dna, cercano sempre di giocare in modo coraggioso, tenere il possesso palla e mettere pressione alla rivale – ha spiegato il tedesco -, ma credo che noi siamo pronti. Non dirò cosa abbiamo preparato, ma abbiamo chiaro come vogliamo affrontare la partita”. Dal suo arrivo al Barca, la squadra ha ottenuto tante vittorie, grazie soprattutto ad un’enorme efficacia offensiva, col solo Lewandowski che ha fatto 14 gol in 12 partite, e le numerose assenze per infortunio non hanno inciso sulla qualità del gioco grazie anche alle prestazioni dei giovani del vivaio, da Lamine Yamal, a Pau Cubarsi, a Marc Casado’, al quale Flick ha reso omaggio in conferenza stampa: “Ha fatto enormi progressi nelle ultime settimane e mesi. In ogni partita si comporta molto bene. Non è necessario motivarlo di più”.

