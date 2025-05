Champions: Flick, oggi abbiamo giocato un gran calcio

agenzia

Speriamo Lewandowski possa recuperare per la gara di ritorno

ROMA, 01 MAG – “Oggi abbiamo calcio a un livello ottimo, in una semifinale di Champions. Non siamo partiti molto bene, abbiamo subito due gol di cui uno su palla inattiva: l’Inter ha qualità migliori delle nostre in queste azioni, ma dobbiamo difendere meglio. Abbiamo avuto le stesse situazioni con l’Atlético, dobbiamo migliorare”. Lo ha detto il tecnico del Barcellona Hansi Flick, in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter. “Ho apprezzato come abbiamo giocato, come siamo riusciti a rimontare: Lamine nella prima metà di partita è stato molto importante per noi, ha creato occasioni e ha segnato. L’Inter è una squadra fisica ed esperta, che sfrutta le occasioni. Avremo le nostre possibilità al ritorno – ha proseguito -. Penso che oggi tutti i tifosi la vedano come me, che la squadra ha giocato molto bene: questo è il modo in cui vogliamo giocare, vogliamo dominare l’avversario. Balde e Lewandowski recuperano per il ritorno? Speriamo che ce la possano fare, ma dobbiamo aspettare che lo staff medico dica ok, come è accaduto oggi con Lamine”.

