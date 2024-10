Champions: Fonseca, bel test per capacità difensive del Milan

agenzia

Curioso di vedere come giocheremo contro Leverkusen

MILANO, 30 SET – “Dobbiamo avere continuità. Sappiamo che è una partita diversa, penso che sarà una partita simile a quella fatta col Liverpool ma dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo ottenuto. Difensivamente penso che la squadra sia cresciuta, è un bel test per vedere le nostre capacità difensive in questo momento”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen. “Ho detto ai giocatori che per battere una squadra forte come il Leverkusen dobbiamo fare una squadra difensivamente perfetta”, avverte l’allenatore portoghese. “Sono contento di quello che abbiamo fatto in campionato ma sono curioso di vedere come andrà domani”.

