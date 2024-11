Champions: Fonseca, contro Real un Milan motivato e senza paura

agenzia

'Leao giocherà dall'inizio e ci aspettiamo sia decisivo'

MILANO, 04 NOV – “C’è grande motivazione. Sappiamo che giochiamo contro la principale candidata a vincere la Champions League. Per noi è un’opportunità di dimostrare il nostro valore, di continuare a crescere affrontando i migliori giocatori, la miglior squadra, senza paura di niente, con coraggio, perché crediamo di poter fare una bella partita”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. “Leao giocherà dall’inizio – conferma l’allenatore portoghese – e ci aspettiamo possa essere decisivo nella partita. Morata è un giocatore importantissimo nella nostra squadra, non solo come giocatore ma anche come professionista. Sta facendo molto bene ed è decisivo per quello che sta facendo. Sappiamo che per lui giocare a Madrid sarà speciale”.

