Champions: Fonseca, Morata in dubbio e non vogliamo rischiare

agenzia

'Milan non deve fare stessi errori del match col Liverpool'

MILANO, 30 SET – “Morata ha fatto un grosso sforzo per giocare l’ultima partita. È in dubbio e lo gestiremo. Vediamo come starà domani, non vogliamo correre rischi”: lo dice il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen. L’allenatore rossonero definisce simili le sfide contro il Liverpool e contro il Leverkusen, ma il Milan dovrà evitare di replicare gli errori del match contro i Reds per centrare la prima vittoria in Champions: “Abbiamo fatto tanti errori col Liverpool, quando si sbaglia contro queste squadre è difficile e penso che noi abbiamo sbagliato più difensivamente. Contro queste squadre non ci saranno tante opportunità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA