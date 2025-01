Champions: Friis, Inter è grande squadra e Inzaghi un esempio

agenzia

Il tecnico dello Sparta Praga: 'Servirà una prestazione top'

MILANO, 21 GEN – “L’Inter è un top team. È una squadra davvero molto forte, ma anche se per noi c’è stata la pausa di Natale siamo pronti. Dobbiamo essere squadra”. Lo ha detto il tecnico dello Sparta Praga Lars Friis, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro l’Inter in Champions League. “Inzaghi è un grande allenatore. Ha iniziato col 3-5-2 e l’ha fatto evolvere, le sue squadre sono molto forti in difesa e tutti i giocatori cambiano sempre posizioni. Cominciano l’attacco dal basso, è un’ispirazione per tanti allenatori. Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo – ha aggiunto -. Dobbiamo limitare gli errori, essere disciplinati difensivamente e offensivamente e restare uniti. Serve una grande prestazione di squadra per fare una bella prestazione e per poter competere con l’Inter. Sono i campioni di una delle migliori leghe d’Europa, è una grande squadra che viene a farci visita e servirà una prestazione top”.

