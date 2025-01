Champions: Gasperini, con il Barcellona si fa la storia

agenzia

'Per gli ottavi vincere è d'obbligo, occasione per Bergamo'

BERGAMO, 28 GEN – “Col Barcellona è la prima volta nella storia. Una sfida che serve per misurare quanto possiamo essere competitivi”. Alla vigilia dell’ultima giornata della prima fase di Champions League, Gian Piero Gasperini sottolinea l’importanza del match per l’Atalanta: “Tra le big è la più bella da vedere e quella con più capacità realizzative. Una partita che può darci la misura di quanto il nostro modo di giocare possa dare fastidio – spiega il tecnico dallo stadio di Montjuic -. Solo vincendo possiamo andare direttamente agli ottavi ma è il prestigio a renderla una gara importante per Bergamo, per l’Atalanta e per me”. “Potevamo avere un punto o due in più ripensando al rigore sbagliato con l’Arsenal. Dato il calendario difficile, sono già un bel traguardo i playoff – ribadisce l’allenatore -. Tolte pochissime gare, l’Atalanta ha sempre fatto qualcosa in più del suo avversario. In Champions concentrazione e attenzione sono al massimo e le dedichiamo anche più adrenalina rispetto alle altre competizioni. Il Barcellona – aggiunge – ha una fortissima identità nel trovare e valorizzare talenti esaltando le caratteristiche del calcio spagnolo, talento, tecnica e velocità. In Italia puntiamo di più sul fisico e sull’algoritmo, ma i numeri sono ciechi, non vedono. La scuola spagnola oltre Yamal continua a tirare fuori talenti”. Gasperini parla infine dell’assenza di Lookman per tre settimane: “Spero di limare un po’ di giorni alla prognosi, sono cose che succedono e lui aveva già una contusione alla testa del perone col Napoli. Per il mercato la società ha le capacità e le conoscenze per andare per la propria strada: non deve fare un regalo a me che cerco solo di migliorare la squadra, ma a se stessa, pensando al presente e al futuro”, conclude.

