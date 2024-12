Champions: Gasperini, euforia esagerata, lasciamola all’esterno

agenzia

'Siamo avanti in classifica, mica superiori al Real Madrid'

BERGAMO, 09 DIC – “Pensare di essere superiori al Real solo perché davanti in classifica sarebbe troppo. Noi siamo più cauti, è un’euforia esagerata che lasciamo all’esterno. Indubbiamente giocheremo per ottenere il più possibile”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia del match di Champions League. “Nessuna squadra può dirsi favorita contro il Real Madrid. Sarà una sfida importante per la classifica nostra e loro, giochiamo nel nostro stadio finito contro la squadra più titolata al mondo. È il coronamento al percorso straordinario di tutti questi anni”, sottolinea. I nerazzurri arrivano all’appuntamento da capoclassifica del campionato italiano: “E’ un ottimo momento, striscia molto gratificante che ci ha portato in vetta. Una soddisfazione per i tifosi, ma domani dovremmo essere bravi a dimenticare il Milan, la Roma e le precedenti partite – spiega Gasperini -. Sarà diverso rispetto alla Supercoppa Europea del 14 agosto, dove eravamo contati anche per questioni di mercato aperto, ma anche rispetto a tre anni fa quando c’era il pubblico fuori per le restrizioni contro la pandemia. Vogliamo mostrare un buon calcio davanti al nostro pubblico”. Gasperini nega che i nerazzurri, a 11 punti a 4 giornate dalla fine, potrebbero anche giocare senza pensare al risultato: “Se domani pensiamo che abbiamo una buona posizione, convinti di poter giocare tranquilli perché tanto non è ancora decisiva, allora è già persa. Servono determinazione, concentrazione e voglia, tutte le precauzioni del caso contro la squadra più titolata al mondo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA