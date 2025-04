Champions: ‘God save Donnarumma’, Francia celebra portiere Psg

agenzia

L'Equipe titola 'Happy End' definendolo assicurazione sulla vita

ROMA, 16 APR – Il giorno dopo la qualificazione del Psg alle semifinali di Champions League ai danni dell’Aston Villa la stampa internazionale e in particolare quella francese celebra la nuova grande prestazione del portiere del club parigino e dell’Italia Gianluigi Donnarumma, dopo quella agli ottavi con il Liverpool. Enfasi e titoloni che fanno da contraltare a quelli negativi dei mei scorsi, con tanto di dubbi sul futuro da titolare dell’estremo difensore del club parigino. “God save Donnarumma”, titola al suo interno l’Equipe, con un gioco di parole che allude alla presenza sugli spalti di Birmingham, come gia’ all’andata a Parigi, del principe William, gran tifoso del Villa, col figlio George. L’Equipe ha ribattezzato Gigio “assurance vie”, ossia un’assicurazione sulla vita titolando in prima pagina “Happy End”: la foto in prima e’ quella del capitano Marquinhos e di Donnarumma, le cui parate decisive hanno impedito la rimonta del Villa. Anche per i tifosi del Psg, dopo una diffidenza iniziale nei primi mesi del suo arrivo a Parigi, ormai è amore folle. “Grazie Gigi” e “Grazie mille Gigio!”, hanno scritto in italiano sui più popolari social network.

