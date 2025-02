Champions: Guardiola, mostriamo che il City è sempre speciale

agenzia

"Ci siamo 'meritati' il Real, domani ci serve buon risultato"

ROMA, 10 FEB – “Il Manchester City resta sempre una squadra speciale e spero che domani potremo dimostrarlo di nuovo”. Così l’allenatore degli inglesi, Pep Guardiola, incita i suoi alla vigilia dell’andata dei playoff di Champions League contro il Real Madrid, ennesima sfida tra due big che per la prima volta determinerà per una di loro una clamorosa eliminazione anticipata. Il City ha chiuso la parte a campionato solo al 22/o posto, il Real all’11/o e quindi giocherà in casa la gara di ritorno, “una situazione di vantaggio – ha ammesso il catalano -, ma quando finisci 22/o non puoi chiedere nulla. Io credo sempre che quello che succede nel calcio si solito lo devi meritare e noi non lo meritavamo”. Tornando a parlare dei suoi, Guardiola ha detto di avere ancora piena fiducia nonostante le difficoltà in questa stagione: “Mi fido totalmente di giocatori che ci hanno regalato un decennio incredibile, vincendo tanto e giocando a livelli elevati – ha sottolineato – e so di cosa siamo ancora capaci”. Guardando al Real, il tecnico del City ha detto che è “impossibile controllare per 180 minuti giocatori eccezionali come Bellingham, Mbappè, Rodrygo e Vinicius, quindi dobbiamo ridurre il loro coinvolgimento il più possibile, ma occorre accettare la situazione. Cercheremo di imporre il nostro gioco e di essere intelligenti, soprattutto domani, dobbiamo giocare per ottenere un buon risultato in vista del ritorno”, ha concluso.

