Champions: Hakimi, abbiamo fatto la storia del Psg

agenzia

L'ex Inter:non devo dire io se sono il miglior terzino del mondo

ROMA, 31 MAG – “Quando sono arrivato qui c’era una cosa da fare prima di andare via e l’abbiamo fatto, ovvero fare la storia per questa città e Paese”. L’ex Inter Hakimi e autore del primo gol festeggia così la prima Champions del suo Psg a Monaco. “E’ magnifico e incredibile – aggiunge il laterale del Psg – siamo troppo contenti. Se sono il miglior terzino del mondo? Non lo devo dire io se sono il migliore terzino del mondo, a me piace solo giocare e far divertiure la gente”

