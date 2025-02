Champions: Hayen, con Atalanta vogliamo sovvertire i pronostici

agenzia

Tecnico Bruges, 'loro squadra di alto livello, noi ambiziosi'

BERGAMO, 11 FEB – “L’Atalanta è un squadra disciplinata, con tanta qualità e capacità di realizzare gol. Si legge ovunque che abbiamo solo il 25% di possibilità: dimostriamo il contrario e impegniamoci a sostenere il ruolo di underdog, di sfavorita che sovverte i pronostici”. Così Nicky Hayen, allenatore del Bruges, alla viglia dell’andata dei playoff di Champions League al Jan Breydelstadion contro i bergamaschi. “I nerazzurri sono forti, forse non sempre spettacolari, ma sono ad alto livello sia nel campionato italiano che in Europa. Ogni partita in Champions è una sfida dove contro avversari forti le chances di segnare sono meno – chiude il tecnico belga -. Come società siamo ambiziosi e puntiamo a passare agli ottavi di finale. Per la prima volta dopo la fase campionato giochiamo ad andata e ritorno: speriamo di andare a Bergamo in vantaggio”.

