Champions: Hutter, a Bologna mio Monaco ha vinto con merito

'Siamo a 10 punti, ma nessuna certezza della qualificazione'

BOLOGNA, 05 NOV – E’ soddisfatto il tecnico del Monaco Adolf Hutter, che dopo i ko con Nizza e Angers in campionato aveva scosso la squadra, e questa sera ha battuto il Bologna. “Vittoria meritata. A prescindere dal fatto che il vantaggio sia arrivato nel finale, se si analizza la gara si vede che il risultato è giusto – sottolinea – contro un Bologna che ha giocato bene. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché siamo la squadra più giovane della Champions e del fatto che in Europa siamo a 10 punti, nella parte alta della classifica. Il formato della Champions League è nuovo e nessuno può sapere con certezza quanti punti sono necessari per la qualificazione. Noi comunque affronteremo tutte le prossime partite con grande attenzione”.

