Champions: i sorteggi sorridono alle italiane

agenzia

Bene Inter, Atalanta, Juve. Il Napoli ha il girone più difficile

ROMA, 28 AGO – Sorteggi abbastanza positivi per le italiane in Champions. L’Inter pesca Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori). Per il Napoli ci sono Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori). L’Atalanta se la vedrà invece con Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori). La Juventus sfiderà Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA