Champions: Ibrahimovic ‘delusi e arrabbiati, è mancata maturità’

Dirigente Milan riceve il Tapiro d'oro, 'è meritato'

ROMA, 19 FEB – “Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato. Ieri è mancata maturità ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia”. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic, che ha ricevuto il ‘Tapiro d’oro’ per l’eliminazione del Milan dalla Champions League. “Conceição sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate – ha detto il dirigente rossonero rispondendo ad una domanda sul futuro dell’allenatore -. Non siamo ancora al 100%, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia”. Le immagini della consegna del ‘Tapiro’ a Ibrahimovic si vedranno questa sera a ‘Striscia la notizia’ su Canale 5.

