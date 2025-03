Champions: il Bayern perde anche Ito, emergenza difesa con Inter

agenzia

Frattura al piede per il giapponese, stagione finita

ROMA, 30 MAR – Continua a perdere pezzi la difesa del Bayern Monaco, avversario dell’Inter nei quarti di finale di Champions League. La squadra che è in testa alla Bundesliga ha annunciato che il giapponese Hiroki Ito si è fratturato il metatarso destro nel corso della partita vinta ieri 3-2 sul St Pauli. Il difensore aveva saltato la prima metà della stagione per lo stesso infortunio, che ha richiesto due operazioni, e ora torna di nuovo ai box dove sono fermi il difensore centrale Dayot Upamecano e al terzino Alphonso Davies. Nessuno dei tre potrà rientrare prima della fine della stagione, quindi i difensori centrali rimasti del Bayern sono il veterano inglese Eric Dier e il sudcoreano Min-jae Kim, che ha saltato una partita questo mese per un problema al tendine d’Achille. Saranno loro a dover far fronte all’attacco nerazzurro nlla doppia sfida di Champions, con andata a Monaco l’8 aprile prossimo.

