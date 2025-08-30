calcio
Champions: il calendario, le date e gli orari di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta
Ecco il calendario della Champions League delle squadre italiane.
Atalanta
1/a giornataMercoledì 17 settembrePSG – Atalanta (alle 21)2/a giornataMartedì 30 settembreAtalanta – Club Brugge (alle 18.45)3/a giornataMercoledì 22 ottobreAtalanta – Slavia Praga (alle 21).4/a giornataMercoledì 5 novembreMarsiglia – Atalanta (alle 21)5/a giornataMercoledì 26 novembreEintracht Francoforte-Atalanta (alle 21)6/a giornataMartedì 9 dicembreAtalanta – Chelsea (alle 21)7/a giornataMercoledì 21 gennaioAtalanta – Athletic Bilbao (alle 21)8/a giornataMercoledì 28 gennaioAtalanta – Union Saint-Gilloise (alle 21)
Inter
1/a giornataMercoledì 17 settembreAjax-Inter (alle 21)2/a giornataMartedì 30 settembreInter-Slavia Praga (alle 21)3/a giornataMartedì 21 ottobreUnion Saint Gilloise-Inter (alle 21)4/a giornataMercoledì 5 novembreInter-Kairat Almaty (alle 21).5/a giornataMercoledì 26 novembreAtletico Madrid-Inter (alle 21)6/a giornataMartedì 9 dicembreInter-Liverpool (alle 21)7/a giornataMartedì 20 gennaioInter-Arsenal (alle 21)8/a giornataMercoledì 28 gennaioBorussia Dortmund-Inter (alle 21).
Juventus
1/a giornataMartedì 16 settembreJuventus-Borussia Dortmund (alle 21)2/a giornataMercoledì 1 ottobreVillarreal-Juventus (alle 21)3/a giornataMercoledì 22 ottobreReal Madrid-Juventus (alle 21)4/a giornataMartedì 4 novembreJuventus-Sporting Lisbona (alle 21)5/a giornataMartedì 25 novembreBodo/Glimt-Juventus (alle 21)6/a giornataMercoledì 10 dicembreJuventus-Pafos (alle 21).7/a giornataMercoledì 21 gennaioJuventus-Benfica (alle 21)8/a giornataMercoledì 28 gennaioMonaco-Juventus (alle 21)
Napoli
1/a giornataGiovedì 18 settembreManchester City-Napoli (ore 21)2/a giornataMercoledì 1 ottobreNapoli-Sporting Lisbona (alle 21)3/a giornataMartedì 21 ottobrePsv Eindhoven-Napoli (alle 21)4/a giornataMartedì 4 novembreNapoli-Eintracht Francoforte (alle 18.45)5/a giornataMartedì 25 novembreNapoli-Qarabag (alle 21)6/a giornataMercoledì 10 dicembreBenfica-Napoli (alle 21)7/a giornataMartedì 20 gennaioCopenhagen-Napoli (alle 21)8/a giornataMercoledì 28 gennaioNapoli-Chelsea. (alle 21).