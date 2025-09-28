Champions: il norvegese Eskas arbitra Atalanta-Brugge

agenzia

La sfida martedì alle 18.45

ROMA, 28 SET – Il norvegese Espen Eskas è l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere Atalanta-Brugge, gara valida per la seconda giornata della Phase League di Champions League, in programma martedì alle 18.45. Eskås sarà coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Quarto uomo il norvegese Rohit Saggi mentre alla Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert, assistente Var Sören Storks.

