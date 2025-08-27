Champions: Il Qarabag si qualifica alla fase ‘campionato’

agenzia

La squadra azera perde 3-2 in casa con il Ferencvaros ma passa

ROMA, 27 AGO – Gli azeri del Qarabag si sono qualificati per la fase ‘campionato’, a girone unico, della Champions League pur perdendo 3-2 in casa con gli ungheresi del Ferencvaros. Ma all’andata avevano vinto per 3-1 e quindi vincono complessivamente per 5-4 il play off e vanno alla fase successiva. A segno nella partita di oggi Leandro Andrade e Zoubir per il Qarabag e Josep, B. Varga (rigore) e Toth per il Ferencvaros.

