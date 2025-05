Champions: Inter a caccia della finale, aspetta il Barcellona

agenzia

Dopo il 3-3 dell'andata risultato aperto a San Siro

ROMA, 05 MAG – La finale di Champions League è lì a un passo dopo il 3-3 a Barcellona ma l’Inter deve prima superare a San Siro l’ostacolo blaugrana. Gli esperti Sisal ritengono la squadra ospite favorita a 2,20 mentre il successo dell’Inter si gioca a 3,00 con il pareggio offerto a 3,75: stessa quota per la gara che vola ai supplementari mentre una decisione ai calci di rigore è data a 8,50. Catalani sempre avanti anche per il passaggio turno, a 1,75, ma la forbice con i nerazzurri si assottiglia visto che i ragazzi di Inzaghi ancora in finale a distanza di due anni sono offerti a 2,10. Si preannuncia una partita a viso aperto tanto che la Combo Goal + Over 2,5, a 1,45, è ampiamente nelle corde del match. Ma chi potrebbe dare il via alle danze? Il Barça che segna per primo è dato a 1,78, l’Inter a 2,10. Lautaro Martinez, se ci sarà, sogna una notte da protagonista: il gol del Toro è dato a 2,25. Al suo fianco ci sarà sempre Marcus Thuram, a quota 1,77 per gol o assist. Robert Lewandowski scenderà in campo probabilmente a gara in corso ma vederlo nel tabellino dei marcatori è dato a 2,00. Infine Lamine Yamal, pronto a essere protagonista anche a San Siro. Il catalano decisivo con gol e assist pagherebbe 7 volte la posta.

