Champions: Inter a Milano, rientro mesto e silenzioso

agenzia

Dopo la debacle di Monaco, morale a terra e incognita Inzaghi

MALPENSA (VARESE), 01 GIU – Una delle pagine più nere nella storia dell’Inter rientrata da Monaco di Baviera dopo la bruciante sconfitta per 5-0 da parte del PSG in finale di Champions. I nerazzurri sono atterrati a Malpensa, in un clima cupo, silenzioso, decisamente depresso. Nessuno ad attenderli dopo la serata di ieri che si è chiusa con un punteggio quasi senza precedenti nelle finali delle grande competizioni e le dichiarazioni di Simone Inzaghi il quale per ora non garantisce la propria la presenza negli Stati Uniti in occasione del mondiale per club. Momento amaro per l’Inter e i suoi tifosi che non solo chiudono la stagione senza trofei ma devono metabolizzare l’umiliazione della notte di Monaco.

