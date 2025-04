Champions: Inter alla prova Barcellona,Inzaghi insegue la finale

agenzia

Nerazzurri a caccia di riscatto dopo la frenata in campionato

ROMA, 29 APR – Ventisei semifinali e 8 Champions (totali) in bacheca. La sfida tra Barcellona e Inter vede di fronte due delle grandi d’Europa che si giocano l’accesso alla finale dell’Allianz Arena di Monaco del prossimo 31 maggio. Squadre che stanno vivendo momenti diversi: il Barça è primo in Liga e reduce dalla vittoria in Coppa del Re, mentre i nerazzurri hanno perso la leadership in Serie A e sono stati eliminati dalla Coppa Italia. Per gli esperti Sisal infatti i catalani sono favoriti nella semifinale di andata, quotati 1.62 rispetto al 5,25 dell’Inter mentre si scende a 4,00 per il pareggio. I campioni d’Italia sognano di ripetere l’impresa del 2010 quando, seppur sconfitti in semifinale dal Barcellona al Camp Nou, si qualificarono per la finale, poi vinta, di Madrid: il passaggio turno si gioca a 1,60 per la squadra di Flick con l’Inter in quota a 2,40. Domani sera si troveranno di fronte il miglior attacco, Barcellona, contro la difesa più impenetrabile: l’Over, a 1,52, si fa preferire all’Under, dato a 2,40. L’Inter spera che Lautaro Martinez, nel tabellino dei marcatori a 3,00, possa ripetere la prova del 2022 e colpire ancora i catalani.

