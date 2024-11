Champions: Inter all’assalto dei Gunners di Arteta

agenzia

L'Atalanta cerca conferme in casa dell'ostico Stoccarda

ROMA, 05 NOV – E’ Inter-Arsenal il big match del mercoledì di Champions League, che vede anche l’Atalanta impegnata in casa dello Stoccarda. A San Siro, nerazzurri e Gunners Le due formazioni si sfidano per la terza volta, con una vittoria per parte, e secondo gli esperti Sisal i campioni d’Italia leggermente sfavoriti a 2,70 rispetto al 2,60 dei Gunners con il pareggio offerto a 3,25. L’Under, a 1,65, appare in vantaggio rispetto all’Over, in quota a 2,10. Lautaro Martinez, primo marcatore a 6,50, e Marcus Thuram, in gol a 3,75, sono i terminali offensivi su cui punta Simone Inzaghi mente Arteta, ancora senza capitan Odegaard, si affida a Kai Havertz, offerto a 4,00, e Bukayo Saka, gol o assist a 2,55. Per la squadra di Gian Piero Gasperini quella di domani sarà una trasferta delicata contro uno Stoccarda capace di battere la Juve allo Stadium e così i tedeschi appaiono favoriti a 2,40 contro il 2,70 della Dea mentre si sale fino a 3,75 per il pari. Il Goal, a 1,40, si fa preferire di molto al No Goal, dato a 2,75. In zona gol, si preannuncia una sfida tra Ademola Lookman, gol o assist a 2,00, e l’ex di giornata El Bilal Touré, a segno a 3,00.

