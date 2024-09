Champions: Inter, Dimarco e Arnautovic out contro il City

agenzia

Problema muscolare per l'esterno, febbre per l'attaccante

MILANO, 17 SET – L’Inter è pronta a partire per Manchester, dove domani sfiderà il City di Pep Guardiola nella prima sfida stagionale in Champions League. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà però fare a meno di Federico Dimarco e Marko Arnautovic, che non hanno partecipato alla rifinitura ad Appiano Gentile e rimarranno a Milano: l’esterno si è fermato per una affaticamento muscolare, mentre il centravanti è alle prese con la febbre.

