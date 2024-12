Champions: Inter; Inzaghi, a 17 punti puoi essere a ottavi

agenzia

'Cammino finora è stato ottimo, ma ci mancano tre partite'

MILANO, 09 DIC – “Sappiamo il cammino che abbiamo fatto finora è stato ottimo e sappiamo che a 17 punti potresti esserci per gli ottavi, ma a 18 ci sei sicuramente. Ci mancano tre partite, domani giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa che in sedici mesi ha perso tre partite. Ci siamo preparati, sapendo che incontriamo una squadra molto molto forte”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen in Champions League. “Sappiamo che affrontare l’Atalanta non è mai semplice, ci siamo concentrati sul Leverkusen: l’abbiamo visto e rivisto, perché ultimamente ha giocato a quattro in difesa, per lunghi tratti a tre. Siamo pronti a qualsiasi modulo, parliamo di una squadra che è riconoscibile, allenata da un ottimo allenatore, che ha portato i suoi principi. È una squadra che gioca molto bene a calcio dal basso, che pressa molto bene. Chiaramente dovremo fare una partita di grandissima attenzione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA