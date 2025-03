Champions: Inter; Inzaghi, non penserò all’Atalanta

agenzia

'Rotazioni solo in base a condizioni, Thuram da valutare'

MILANO, 10 MAR – “Non penso al campionato, farò rotazioni in base allo stato fisico dei giocatori. Il mio stato d’animo è molto buono. Chiaramente sono focalizzato sulla partita di domani sera col Feyenoord, perché affrontiamo una squadra che all’andata abbiamo battuto 2-0, ma la partita col Monza ci ricorda quanto tutte le partite siano complicate. Lo abbiamo visto in Champions, tutte nascondono insidie”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Feyenoord. “Come sta Thuram? È inutile nasconderlo, sta combattendo con un problema da ormai un mese, che gli crea difficoltà: non si riesce ad allenare più come prima, sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni. Sto valutando se farlo partire titolare o dalla panchina domani, è un giocatore importantissimo e il suo calo è dovuto solo al problema alla caviglia che sta avendo”.

