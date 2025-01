Champions: Inter; Inzaghi,non possiamo fare calcoli sul pari

agenzia

Fatto ottimo percorso, entrare tra prime 8 non era scontato

MILANO, 28 GEN – “Non possiamo fare calcoli sul pareggio. Abbiamo fatto un ottimo percorso, manca l’ultimo passo e vogliamo farlo domani sera. Il Monaco ha 13 punti, ha giocatori offensivi ottimi. Ho già affrontato il loro allenatore, abbiamo grande rispetto per il Monaco ma vogliamo fare una grande partita”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monaco. “Sappiamo il tipo di percorso e conosciamo anche le difficoltà di questi anni. Abbiamo dovuto lavorare tanto, la società mi è sempre stata vicina. Abbiamo venduto alcuni giocatori, abbiamo preso altri giocatori, lo sapevo quando sono arrivato. Ora vogliamo entrare tra le prime otto, cosa che non è assolutamente scontata. Abbiamo visto che squadre staranno fuori, con budget molto più alti dell’Inter”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA