Champions: Inter, Lautaro si allena a parte ma vola ad Amsterdam

Mal di schiena per l'argentino, assente invece Darmian

MILANO, 16 SET – Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez si è allenato a parte nella rifinitura ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Ajax. L’attaccante argentino è alle prese con il mal di schiena, partirà insieme al resto dei compagni per Amsterdam ma potrebbe non essere in campo dal 1′. Assente invece Matteo Darmian, che non sarà tra i convocati, fermato da una lombalgia.

