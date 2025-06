Finale da incubo per l’Inter, il Psg stravince la Champions: storico 5 a 0

nerazzurri umiliati

La squadra di Inzaghi surclassata dai parigini

Disperazione e sconforto per l’Inter che fallisce l’appuntamento con la storia a Monaco di Baviera nella finale di Champions League. Vince il Psg per 5-0, dimostrando finalmente di essere una squadra matura, di saper gestire le emozioni e di avere tattica e strategia che la catapultano nel gotha del calcio vincente. Le stelle di Parigi per la prima volta nella storia portano la Coppa a casa, mantengono la promessa fatta ai loro tifosi e finalmente può esplodere la gioia. L’Inter di questa sera è davvero inguardabile e irriconoscibile, molle, senza anima e soprattutto senza testa. La squadra di Inzaghi non ha trovato una soluzione al pressing dei francesi e non ha capito i movimenti del Psg, arrivando costantemente in ritardo sulle chiusure. Errori tecnici e quel carattere dimostrato contro il Barca decisamente evaporato hanno fatto il resto.

Psg subito dominante

Dopo il cerimoniale, gli inni e la parentesi musicale, finalmente le squadre scendono in campo. Nessun colpo di scena nelle formazioni. Inzaghi ritrova Pavard nel suo 3-5-2, mentre Luis Enrique sceglie la sua baby star, Douè, nel ballottaggio con Barcola. Al 12′ dopo un inizio aggressivo e un tiro di Douè dalla distanza, Hakimi, lasciato totalmente solo in aerea su invito sempre di Douè, trafigge Sommer e non esulta in onore della sua ex squadra e con grande fair play chiede anche scusa. Al 20′ raddoppio dei parigini ancora con Douè protagonista e mattatore che – grazie alla intuizione del velocissimo Dembelè –calcia di prima in porta, tiro leggermente deviato da Dimarco che inganna e spiazza il portiere nerazzurro.L’Inter sbanda ma cerca la reazione con un colpo di testa di Acerbi, alto sulla traversa. Al 29′ si vede Donnarumma che esce e prova a controllare, Dimarco ruba palla ma non trova Barella pronto. L’Inter prova a ragionare e al 38′ costruiscono la prima vera palla gol da corner, ma Thuram di testa non trova lo specchio. Cresce l’Inter e tenta di scuotersi di dosso la frustrazione per doppio svantaggio e inizia a macinare buone opportunità ancora con Thuram, poi con Lautaro che non riesce a servire lo stesso Thuram. I ragazzi di Luis Enrique non mollano, palleggiano, fanno possesso e sfiorano il tris con Dembelè che arriva bene su un cross dalla destra ma trova la traversa. Sul finire del primo tempo ancora pericoloso il Psg con Douè e Kvaratskhelia.

Inter impotente

E ancora lui pericolosissimo in apertura del secondo tempo dopo una azione veloce, impeccabile e geometrica del Psg. Al 4′ della ripresa pasticcio difensivo dei francesi ma l’Inter non riesce ad approfittarne ed è ancora Dembelè a impensierire l’Inter con un bel tiro a giro. Inzaghi cambia, fuori Pavard e Dimarco, dentro Bisseck e Zalewski che si fa subito ammonire. Cartellino giallo anche per Inzaghi che protesta, si sbraccia, urla, cercando di scuotere i suoi. A mezz’ora dalla fine è Hakimi a sprecare, calcia, invece di servire Douè.

I cambi di Inzaghi