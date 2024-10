Champions: Inter punta a prima vittoria,al Milan serve l’impresa

agenzia

Rossoneri giocano a Leverkusen, a S.Siro arriva la Stella Rossa

ROMA, 30 SET – Milan e Inter devono affrontare due impegni di diverso peso nella seconda giornata di Champions League, con i rossoneri che cercano l’impresa col Bayer a Leverkusen e i nerazzurri pronti a ricevere la Stella Rossa a San Siro. Gli esperti Sisal ritengono i ragazzi di Xabi Alonso favoriti a 1,67 rispetto al 4,75 del Milan mentre il pareggio si gioca a 4,00. L’Over, a 1,52, si fa preferire all’Under, a 2,40, con un rigore offerto a 2,75. Un Ribaltone, a 5,75, non è da escludere al pari di una espulsione in quota a 4,10. L’Inter è favoritissima, a 1,14 contro il 16 della formazione di Belgrado mentre il pareggio è dato a 9,00. I ragazzi di Inzaghi, però vogliono ritrovare il feeling con il clean sheet tanto che una vittoria accompagnata da nessun gol subito è offerta a 1,80. In questo contesto, un risultato esatto di 3-0 a favore dell’Inter è dato a 7,00 mentre pagherebbe addirittura 225 volte la posta quello per la Stella Rossa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA