Champions: Inter; Thuram, ce la siamo giocata alla grande

Mio padre impassibile al gol di tacco? Vuole sempre di più

MILANO, 01 MAG – “È stata una partita molto aperta contro una squadra molto forte, forse la migliore al mondo al momento. Ce la siamo giocata alla grande, abbiamo fatto 3-3, abbiamo preso gol che potevamo evitare, ma c’è ancora una partita a San Siro, è tutto aperto”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, intervistato da Amazon Prime Video dopo il pareggio contro il Barcellona. “Mio padre impassibile al gol di tacco? È un padre difficile… Vuole sempre di più da me. Penso che fosse felice ma niente di più, la partita era appena cominciata – ha aggiunto -. Cosa mi ha detto Inzaghi? Mi ha parlato da allenatore a giocatore, ma anche da ex giocatore a giocatore. Mi ha detto delle cose, non posso dire cosa. Mi ha parlato e sono tornato”.

