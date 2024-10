Champions: Inzaghi, all’Inter manca ancora continuità

agenzia

"Se vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più"

MILANO, 30 SET – “Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Ci manca ancora quella continuità, che abbiamo avuto l’anno scorso. In questo inizio di stagione tutte le squadre hanno avuto difficoltà e stanno cercando di migliorarsi, ci stiamo lavorando anche noi. Siamo terzi in classifica, ci sono sei capoliste diverse e stiamo cercando la continuità che può fare la differenza”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa in Champions League. “La concentrazione è un elemento importantissimo, sappiamo di avere dei nostri principi da portare avanti da diverso tempo: io penso che l’Inter si fosse già rivista con il City o con l’Atalanta – sottolinea l’allenatore dei nerazzurri -. L’Inter deve dare continuità alle prestazioni in questo momento, senza concedere nulla. Se le due occasioni concesse domenica all’Udinese non fossero entrate si starebbe parlando di altro: in questo momento bisogna prestare ancora più attenzione”.

